L'épopée des footballeurs nigérians aux JO de 1996 racontée dans un documentaire

L'épopée de l'équipe nationale nigériane de football, qui en pleins tourments politiques internes avait créé la surprise en devenant championne olympique en 1996, est racontée dans un documentaire dont le réalisateur espère qu'il contribuera à dépasser les "stéréotypes" sur l'Afrique.



"Super Eagles 96", montré pour la première fois jeudi au Festival du film de Londres, retrace l'ascension de l'équipe masculine de football du Nigeria dans la décennie menant à sa victoire mémorable aux JO d'été d'Atlanta.



Avec les Super Eagles - super aigles, le surnom de l'équipe - c'était la première fois qu'une équipe africaine remportait un tournoi mondial, un exploit célébré sur tout le continent.



Mais le film s'intéresse aussi aux tourments politiques traversés par le Nigeria à la même époque, avec la montée de l'opposition après trente ans de dictature militaire dans ce pays de 200 millions d'habitants, le plus peuplé d'Afrique.



"On ne pouvait pas raconter cette histoire de football sans évoquer ce qui se passait au même moment, parce les deux se télescopaient", affirme à l'AFP Yemi Bamiro.



En tournant ce documentaire, le réalisateur, né au Royaume-Uni dans une famille nigériane, a puisé dans la fierté qu'il a ressenti en regardant, alors adolescent, les Super Eagles battre des nations majeures du football comme le Brésil ou l'Argentine.



"J'ai toujours eu l'impression - et c'est encore le cas d'une certaine manière - que les histoires qui sortent du continent (africain) sont toujours un peu sur le même registre", estime-t-il.



"Cette histoire a toujours eu le potentiel d'être exaltante, comme une célébration, de dépasser certains des stéréotypes et perceptions de ce qui se passe sur ce continent", ajoute-t-il.



- "Espoir" -



Le documentaire, qui regroupe des entretiens avec d'anciens joueurs et entraîneurs, mais aussi les analyses d'historiens, insiste sur la façon dont les Super Eagles ont pu unifier un pays divisé en des centaines de tribus.



De leur victoire en 1980 à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), en passant par l'élimination en huitième de finale de la Coupe du monde de 1994, jusqu'au sacre de 1996, le documentaire montre comment les moments les plus glorieux de l'équipe coïncident avec certaines des plus grandes atrocités du régime, dirigé par le général Sani Abacha, comme l'exécution en 1995 de l'écrivain Ken Saro-Wiwa et huit autre militants.



"Seul le football pouvait faire oublier ces problèmes", témoigne dans le film Taribo West, ancien défenseur de l'équipe nationale, rappelant "l'amour" des Nigérians pour le foot.



"Nous avions besoin de héros et le football nous a donné ces héros", raconte aussi l'avocat et historien Ed Keazor.



Pour le milieu de terrain star Jay-Jay Okocha, qui comme beaucoup de ses coéquipiers a ensuite évolué dans des clubs européens, les Jeux de 1996 ont donné au pays "l'espoir que quelque chose de bien pouvait émerger d'une situation si dramatique".



"Sur le plan politique, c'était une catastrophe, notre réputation était catastrophique, mais cela a changé l'image que beaucoup de gens avaient du Nigeria", ajoute-t-il.



- Un message pour aujourd'hui -



La pays, sous sanctions internationales, n'avait pu participer à la CAN 1996, juste avant les JO, critiqué par l'Afrique du Sud, pays hôte de la compétition, pour ses violations des droits de l'homme.



"Mais l'équipe a fait oublier au monde entier ses critiques contre le Nigeria", raconte aussi l'ancien attaquant Daniel Amokachi, devenu ensuite un entraîneur à succès.



"C'était une médaille d'or pour tous les Africains", se souvient Taribo West.



"Après cela, d'autres pays africains ont commencé à croire que c'était faisable", abonde Okocha. Le Cameroun suivra d'ailleurs l'exemple nigérian quatre ans plus tard aux JO de Sydney.



Le régime militaire a pris fin en 1999 après la mort d'Abacha l'année précédente.



Un quart de siècle plus tard, le réalisateur du documentaire soutient que cette victoire contient toujours un message pour les temps actuels: "Elle nous dit que vous ne pouvez pas définir une nation par les actes de son gouvernement, et je pense que cela est vrai pour de nombreux pays, et pas seulement des pays africains".



Le réalisateur attend désormais avec impatience l'accueil du documentaire au Nigeria. "C'est la réussite la plus importante dans l'histoire du sport nigérian. Donc oui, si nous ne l'avons pas bien racontée, nous aurons des problèmes!"