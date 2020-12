L'équipe type des Africains de l'année avec trois sénégalais

Ils ont brillé, un peu, beaucoup, à la folie durant l'année écoulée.





Gardien





Edouard Mendy (Chelsea/Sénégal)

Le grand bond en avant... Edouard Mendy est arrivé à l'intersaison à Chelsea pour 25 M€ en provenance de Rennes où il sortait d'une belle saison (24 matches, 9 clean sheets). En Premier League, le gardien sénégalais s'est imposé comme titulaire devant Kepa avec plusieurs matches sans encaisser le moindre but. Avec les Lions de la Teranga, il profite de la concurrence d'Alfred Gomis (Rennes) pour rester très performant avec sa sélection.







Défenseurs





Achraf Hakimi (Inter Milan/ Maroc)

Le "Cafu" marocain est incroyable depuis son arrivée à l'Inter Milan notamment au niveau de son apport offensif (4 buts et 2 passes décisives en 7 matches). Déjà en vue à Dortmund, il reste encore perfectible selon son entraîneur, Antonio Conte dans sa manière de défendre. En Italie, les attentes sont plus élevées dans ce secteur de jeu. Avec l'autre star du Maroc, Hakim Ziyech, le natif de Madrid porte tranquillement les Lions de l'Atlas en tête de la poule E des qualifications à la CAN.





Kalidou Koulibaly (Naples/Sénégal)

Le double K a connu une saison 2018-19 délicate où il a été contaminé par le marasme napolitain. Une baisse de régime oubliée ! Le roc sénégalais est de nouveau impérial au cœur de la défense de Serie A. A 29 ans, il reste l'un des meilleurs défenseurs d'Italie voire d'Europe. Seul bémol en ce début de saison, son duel perdu face à Zlatan Ibrahimovic.

Djene Dakonam (Getafe/Togo)

Cela fait quelques saisons que Djene Dakonam est considéré comme l'un des plus redoutables défenseurs de Liga. Encore une fois, il a apporté son abnégation, sa lecture du jeu ainsi que son agressivité pour contribuer à la bonne santé de Getafe. Si son club a été pendant très longtemps aux portes de la Ligue des champions, la saison dernière, il le doit beaucoup à l'abattage défensif du Togolais. A 28 ans, il fait clairement partie du cercle des meilleurs défenseurs axiaux de Liga mais l'Epervier doit prendre son envol en changeant de dimension au sein d'un club plus ambitieux. Devenu le patron de sa sélection nationale, il a fait ce qu'il a pu au sein d'un Togo en perte de vitesse sur le continent.

Ramy Bensebaini (Mönchengladbach/Algérie)

Au Borussia Mönchengladbach voire en Bundesliga, Ramy Bensebaini a marqué son territoire. Dans le couloir gauche, l'Algérien a gagné en rigueur défensive et continue par la qualité de son pied gauche à créer des situations favorables dans les surfaces adverses. En conservant cet état d'esprit, il ne serait pas surprenant de le voir rejoindre un top club dans les années à venir. Au sein de sa sélection nationale, il n'a rien lâché comme lors du bon match nul contre le Mexique (2-2). C'est un leader, un taulier en devenir chez les Verts.





Milieux défensifs





Ismaël Bennacer (AC Milan/Algérie)

Pressing, contre-pressing, intelligence dans les transitions, l'Algérien de l'AC Milan a rendu une copie très impressionnante lors de cette année 2020. Avec Frank Kessie, il est l'indispensable courroie de transmission du jeu de l'actuel leader de Serie A. A 23 ans, le numéro 4 milanais est dimensionné pour devenir l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste.

Franck Kessié (AC Milan/ Côte d'Ivoire)

De la cave à la lumière... Indésirable lors des derniers mercatos, Franck Kessié a été métamorphosé par son entraîneur, Stefano Pioli. Il est un des piliers du dispositif milanais. Puissant, serein dans ses transmissions, l'ancien joueur de l'Atalanta a inscrit cinq buts et offert une passe décisive en Serie A. Avec les Eléphants dans l'entrejeu, presque comme un meneur de jeu, il a permis à sa sélection de renverser la vapeur lors des éliminatoires de la CAN 2022.





Milieux offensifs





Riyad Mahrez (Manchester City/Algérie)

Après une année 2019 marquée par le sceau de l'histoire et cette CAN remportée en Egypte, Riyad Mahrez a terminé la saison 2019-20 comme deuxième joueur le plus influent de Manchester City derrière Kevin de Bruyne avec un temps de jeu moins important. L'Algérien a frisé le double-double (11 buts et 9 passes décisives). Au niveau de la Premier League, il est l'un des joueurs plus dangereux en étant impliqué sur 140 tirs, 6e meilleur bilan de PL. Depuis le début de saison, il alterne le bon et le moins bon tout en étant le meilleur buteur de son équipe en PL (4 buts). Avec l'Algérie, il a continué son festival en faisant des stats (61 sélections, 18 buts et 31 passes décisives). Son but face au Zimbabwe restera un des grands moments de l'année...

Hakim Ziyech (Chelsea/Maroc)

Même freiné par des blessures, Hakim Ziyech a réussi des débuts tonitruants sous les couleurs de Chelsea où il a signé cet été pour 40 M€. Il a laissé l'Ajax sur un énième titre et des souvenirs d'un joueur magnifique. En Premier League, son aisance technique a rapidement frappé les esprits. Le Marocain a marqué pour ses deux premières titularisations. Rapidement, il a donné l'impression d'être le chaînon manquant du jeu des Blues. Capable de dribbler, de repiquer dans l'axe, de donner le ballon où il veut, il est un véritable poison pour les défenses adverses. Au Maroc aussi, c'est la lune de miel. Intronisé patron de la sélection nationale par Vahid Halilhodzic, le meneur de jeu a rassuré les supporters des Lions de l'Atlas. Il a répondu présent par des performances abouties lors des éliminatoires de la CAN. Buteur et passeur, cela a même semblé trop facile pour lui...

Sadio Mané (Liverpool/Sénégal)

Pas élu par ses pairs comme meilleur joueur de PL la saison dernière, on se demande encore ce que le Sénégalais doit réaliser pour enfin être reconnu ? Sadio Mané a été l'élément le plus clutch des Reds dans la conquête historique du titre de champion d'Angleterre (18 buts et 9 passes décisives). A son poste d'ailier, le Sénégalais est peut-être le meilleur joueur de la planète sur les dernières années. Dans le sillage des deux extraterrestres Messi et Ronaldo, il est clairement un des premiers terriens à bien jouer au football. En Afrique, il n'a laissé personne lui griller la politesse de qualifier le Sénégal à la prochaine CAN. L'ancien Messin a été décisif à deux reprises contre la Guinée-Bissau.





Mohamed Salah (Liverpool/Egypte)

Marquer, marquer et encore marquer... Les stats de Mohamed Salah sont complètement folles. L'Egyptien a pesé de tout son poids dans le succès des Reds en Premier League. Depuis le début de saison, il est reparti sur des bases aussi impressionnantes (13 buts en 13 matches). Après plus de trois saisons à Liverpool, il présente des performances stratosphériques (110 buts et 45 passes décisives en 175 matches toutes compétitions confondues). En 2021, le Pharaon devrait continuer sur les mêmes bases...