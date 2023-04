L'ex-joueur sénégalais Khalilou Fadiga et Luis Figo lancent une « équipe » contre le paludisme

La journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée hier mardi 25 avril 2023. A l’occasion l’ex-international sénégalais Khalilou Fadiga et l’ancienne star du Real Madrid Luis Figo ont lancé l’initiative « Zéro Palu Football Club ». « Grâce à cette équipe nous allons réunir les plus grands sportifs du passé, du présent pour la lutte contre le paludisme » assure le quart de finaliste du mondial 2002.







« Je m’engage contre le paludisme »









Pour Fadiga, l’Afrique et le monde doivent s’unir afin d' éliminer cette maladie. « Aucun parent ne devrait perdre son enfant à cause du paludisme. Aucun enfant ne devrait mourir à cause d’une maladie qui est entièrement évitable et traitable ». « Je m’engage contre le paludisme et je suis fier de m’associer à Luis Figo pour lancer le Zéro Palu Football Club » a-t-il poursuivi.





600.000 décès en 2021









Selon RFI, l’équipe est annoncée d’ici la fin de l’été. En Afrique 247 millions de personnes ont souffert du paludisme en 2021 pour 600.000 décès. Inutile de rappeler que Khalidou Fadiga était déjà très engagé dans la lutte contre cette maladie. Il avait organisé il y a quelques années, une campagne de distribution de moustiquaires.