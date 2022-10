L'hommage dithyrambique de Yankhoba Diatara à Sadio Mané

Le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, dans deux tweets, félicite l'international Sénégalais Sadio Mané qui a reçu le Prix Socrates décerné pour la première fois lors de la cérémonie du Ballon d'Or.



Destiné aux footballeurs engagés dans des œuvres caritatives, l'enfant de Bambali a beaucoup investi pour le développement de son village natal.



Ce qui lui vaut les hommages du ministre qui dans un tweet dit : "Félicitations à Sadio Mané qui vient de s'illustrer une nouvelle fois, lors de la cérémonie du Ballon D'Or, en remportant le premier prix du Socrates Award 2022 qui magnifie les actions sociales du joueur relatives aux investissements dans son village natal Bambali. Merci Gaïndé".



Ensuite, le ministre Yankhoba Diatara poursuit dans un second message, cette fois pour saluer la deuxième place du lion dans le classement final du ballon d’or : "Félicitations à Sadio Mané qui occupe la deuxième place du Ballon D'Or France Football 2022. C'est la consécration du travail, du sérieux, de la rigueur, du talent et de la passion. Avec ce titre, Sadio a honoré tout le sport sénégalais et africain. Aythia Gaïndé !!!"