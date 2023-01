L'international ivoirien David Datro Fofana rejoint Chelsea

Le club anglais de Chelsea a annoncé samedi l'arrivée de l'attaquant international ivoirien David Datro Fofana (20 ans) en provenance du club norvégien de Molde et qui a signé pour six ans et demi, avec une année supplémentaire en option.





Arrivé en février 2021 en Norvège, Fofana a marqué 24 buts et délivré 10 passes décisives en 65 rencontres avec Molde avant de signer pour les Londoniens.





"Je suis très heureux de signer pour le club de mes rêves", a déclaré le joueur (2 sélections) dans le communiqué du club.





Fofana n'a cependant plus joué depuis mi-novembre et "on va devoir lui donner un peu de temps pour s'entraîner, l'évaluer et travailler à la meilleure solution pour qu'il franchisse cette nouvelle étape dans sa carrière", avait récemment commenté Graham Potter, quand le club attendait que les dernières formalités administratives soient levées.





Frappé par une vague de blessures, notamment offensives, avec Raheem Sterling et Christian Pulisic touchés en milieu de semaine contre Manchester City, les Blues ont pourtant bien besoin de renforts devant.