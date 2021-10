L'international Sénégalais Sidy Sarr libéré et placé sous contrôle judiciaire

L’international sénégalais, Sidy Sarr, interpellé lundi et placé en garde à vue, a été libéré ce mercredi. Le milieu de terrain Nîmes, 25 ans, qui a été présenté à un juge, a tout de même été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.



Selon la presse fasse française, le joueur aurait "reconnu, lors de son audition par la police, des relations sexuelles avec 2 prostituées mineures le week-end dernier".



Les enquêteurs cherchent toujours à comprendre les circonstances de la rencontre entre le joueur et les 2 mineures et surtout si des faits similaires se sont déjà produits.



Selon le site France 3 Régions, les policiers tentent, également, de localiser une des 2 jeunes femmes qui est introuvable depuis les faits.