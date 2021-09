L'Iran cartonne en Irak, le Japon s'impose en Chine en qualifications pour la Coupe du monde 2022

Le Japon s'est imposé en Chine (1-0), ce mardi, en qualification pour la Coupe du monde 2022. L'Iran a dominé l'Irak (3-0).





Qualifié pour la Coupe du monde 2018, l'Irana facilement battu l'Irak, ce mardi, en qualifications pour la Coupe du monde 2022. La Team Melli s'est imposée (3-0) grâce à un premier but signé Jahanbakhsh (2e). Passeur sur ce premier but, Taremi, servi par Azmoun (que l'OL souhaitait recruter cet été), a également marqué avant une ultime réalisation de Gholizadeh (90e), entré trois minutes plus tôt. L'Iran est en tête du groupe A devant la Corée du Sud, qui a battu leLiban un peu plus tôt (1-0). Dans le même groupe, la Syrie et les Émirats arabes unis se sont neutralisés (1-1).









L'Australie et l'Arabie Saoudite en tête du groupe B

Dans le groupe B, l'Australie est allée s'imposer au Vietnam (1-0) grâce à un but de Rhyan Grant (43e) signant un deuxième succès qui lui permet d'être en tête du groupe avec l'Arabie Saoudite victorieuse à Oman (1-0). Le Japon, qui avait perdu à domicile face à Oman, s'est rattrapé en s'imposant en Chine (1-0).