L'OL envisage un recours après l'arrêt de la Ligue 1

L'Olympique Lyonnais, qui ne serait pas qualifié pour la Coupe d'Europe par le biais du Championnat selon le classement entériné jeudi parla LFP, n'exclut pas d'attaquer la décision en justice.







Jusqu'au milieu de la semaine, Jean-Michel Aulas s'est démené pour préserver les intérêts de son club, allant jusqu'à proposer des play-offs, au mois d'août, afin de conclure la Ligue 1 suspendue en raison de la pandémie de coronavirus et conserver une chance de disputer, la saison prochaine, la Ligue des champions. Las, le conseil d'administration a validé jeudi un classement qui voit l'OL finir septième, hors places européennes.









Dans un communiqué, l'OL dit « prendre acte » de la décision mais la juge précipitée, « la ministre des Sports Roxana Maracineanu ayant préalablement indiqué la possibilité de jouer en août si l'évolution de la situation sanitaire le permettait ».





Aussi l'OL, qui rappelle donc avoir proposé une alternative, « se réserve la possibilité d'intenter un recours contre cette décision et réclamer des dommages et intérêts, notamment au titre de la perte de chance et au regard des jurisprudences d'autres sports professionnels qui sont actuellement en cours, car le préjudice pour le club s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros. »





Encore deux opportunités de se qualifier pour une Coupe d'Europe





Si le classement de Ligue 1 ne bouge pas, l'OL pourrait avoir encore deux opportunités de se qualifier pour une Coupe d'Europe : la Ligue des champions si elle est disputée cet été et qu'il la remporte ; la Ligue Europa si, comme le souhaite la LFP, la finale de la Coupe de la Ligue est jouée en août et qu'il la gagne face au PSG.





L'OL conclut son communiqué avec une pointe d'ironie en rappelant que si le PSG - qu'il félicite - s'est vu attribuer le titre de champion, il n'en est pas encore de même pour les féminines lyonnaises qui dominaient le classement de la D1, dont la fin de saison a été actée par la Fédération française de football. Une réunion du comité exécutif est prévue pour statuer sur la saison.