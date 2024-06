L'OM proche d'un accord avec l'entraîneur italien Roberto de Zerbi

Marseille est en discussions avancées avec l'entraîneur italien Roberto de Zerbi pour prendre la tête du club olympien la saison prochaine, a indiqué une source ayant connaissance du dossier, confirmant une information de plusieurs médias italiens.





Selon cette source, les discussions seraient engagées depuis plusieurs jours avec le technicien italien, qui a mis fin à son contrat avec Brighton à l'issue de la saison dernière après un peu moins de deux ans au club anglais.





L'entraîneur de 45 ans se serait "montré très intéressé par la proposition du club marseillais", a affirmé cette source.





L'OM poursuit en parallèle les négociations avec le Portugais Sergio Conceiçao, même si le club s'interroge face aux hésitations de l'ancien entraîneur du FC Porto.





"Ce qu'on cherche maintenant, c'est de commencer un cycle. De commencer avec la stabilité, de commencer avec quelque chose qui soit plus cohérent que ce qu'on a vu sur le terrain cette saison", avait prévenu dès la fin du championnat, le 20 mai, le président marseillais Pablo Longoria.





La dernière saison de l'OM a été très décevante malgré une demi-finale de Ligue Europa, avec quatre entraîneurs successifs en un an et une huitième place en championnat, privant le club de coupe d'Europe.





Le changement de cap souhaité par la direction du club olympien semble correspondre à la philosophie prônée par Roberto de Zerbi, reconnu pour son jeu léché basé sur la possession de balle et sa capacité à construire dans le temps long. Lors de son passage de quatre ans dans le club italien de Sassuolo, il avait terminé huitième de la Serie A deux années de suite en 2020 et 2021.





En Angleterre, Roberto de Zerbi avait mené les "Seagulls" à la sixième place de la Premier League, le meilleur classement de l'histoire du club.





Qualifiés pour la première fois dans une compétition européenne lors de la saison suivante, Brighton s'était hissés en huitièmes de finale de Ligue Europa.





Le technicien italien fait actuellement partie des entraîneurs les plus côtés sur le marché, Pep Guardiola ayant dit de lui qu'il était "l'un des managers les plus influents de ces 20 dernières années". Mais il lui manque encore un titre majeur à son palmarès, n'ayant remporté qu'une coupe de 3e division italienne en 2016 et une supercoupe d'Ukraine en 2021.