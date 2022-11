[Yoonu Qatar] L’Afrique et le mondial : Le triste record de Rigobert Song

Actuel entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, Rigobert Song est une véritable légende qui a participé à quatre éditions de Coupe du monde (1994, 1998, 2002 et 2010).



Toutefois, l'ex-capitaine des Lions indomptables détient le triste record d'avoir récolté deux cartons rouges en Coupe du monde.



En 1994, aux États-Unis alors qu'il disputait son premier mondial, Mania comme l'appellent les Camerounais, avait été expulsé en phase de poule contre le Brésil (0-3) pour avoir fauché le frêle attaquant auriverde Bebeto.



Quatre ans plus tard en France, le rugueux défenseur s’est encore illustré de très mauvaise manière en récoltant un carton rouge contre le Chili pour un coup de coude sur Marcelo Salas. Devenu entraîneur après la CAN 2021, l'ancien défenseur de Lens (ligue 1 Française), qui partage ce sombre record avec Zinedine Zidane, pourrait, depuis le banc, aider ses joueurs à garder leur sang-froid et éviter les expulsions inutiles qui portent préjudice aux équipes.