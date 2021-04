L’Allemagne punie par la Macédoine

Stupeur à Duisbourg, où la Mannschaft a subi la loi de la Macédoine du Nord ce mercredi dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022 (1-2).







Face à la Roumanie trois jours plus tôt, l’Allemagne avait déjà déçu ; elle ne se sera certainement pas rassurée ce mercredi devant la Macédoine du Nord, l’un des petits Poucet présumés de sa poule de qualification à la Coupe du monde 2022. En mal d’inspiration et peut-être en fin de cycle sous les ordres de Joachim Löw, la Mannschaft a failli à domicile sur la pelouse de Duisbourg, grillant assurément un joker dans la course au Qatar.





Incapables de trouver la faille en première période, les Gnabry, Sané, Kimmich et Goretzka – des cadres du Bayern que le PSG retrouvera ces prochains jours en quarts de finale de la Ligue des champions – se sont laissés surprendre dans le temps additionnel, pris à revers alors par Pandev, le vétéran macédonien de 37 ans (0-1, 45e+2).









Ce passif, la sélection locale ne l’a effacé que par le seul penalty de Gündogan après le repos – sur l’un des deux tirs cadrés allemands dans cette partie (1-1, 63e). Werner a bien eu la balle de match en faveur de l’Allemagne, mais l’attaquant de Chelsea s’est fendu d’un incroyable loupé face à la cage adverse (79e).









Une largesse finalement punie par une vaillante et pugnace Macédoine du Nord, qui dans le « money time » a concrétisé un mouvement plein d’allant développé au beau milieu d’une défense apathique et conclu par l’opportuniste Elmas (1-2, 85e). Cela avant de tenir huit minutes de plus dans le temps additionnel pour prendre la deuxième place de poule devant la Mannschaft, à trois longueurs d’un surprenant leader: l’Arménie, victorieuse plus tôt dans la soirée aux dépens de la Roumanie (3-2).