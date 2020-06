L’ancien Buffalo Moses Simon s’engage définitivement avec le FC Nantes

Moses Simon

Le FC Nantes a annoncé lundi avoir levé l'option d'achat de Moses Simon, qui était prêté par Levante. L'ancien ailier de La Gantoise est désormais lié aux Canaris jusqu'en 2024.

Après trois saisons et demi à Gand, entre janvier 2015 et juin 2018, Moses Simon a rejoint Levante. Après une saison au sein du club espagnol, l'international nigérian de 24 ans a rejoint, en prêt, le FC Nantes. Il a marqué 9 buts et délivré 8 assists en 30 rencontres toutes compétitions confondues avec le club français, qui a donc décidé de lever l'option d'achat, estimée à 5 millions d'euros.

"Il aura été déterminant tout au long de cette saison. Joueur le plus prolifique sur le plan offensif (9 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues), Moses Simon s'est très vite adapté au football français, en causant notamment beaucoup de dégâts dans les défenses adverses", indique le FC Nantes sur son site internet. "Rapide, percutant et technique, il s'est rapidement montré à son avantage dans le couloir gauche de l'attaque jaune et verte mais aussi comme avant-centre. Remuant et très adroit devant le but, il s'est avéré être une vraie solution offensive pour Christian Gourcuff", ajoute le club à propos de Moses Simon, élu "Canari de la saison" par les supporters.