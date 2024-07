L’Espagne flamboyante contre la France pragmatique: opposition de style pour une place en finale

Le premier finaliste de l’Euro 2024 de football sera connu mardi (21h), à l’issue de la demi-finale entre l’Espagne et la France.



Munich sera le théâtre d’une véritable opposition de style. L’Espagne a proposé un jeu flamboyant depuis le début du tournoi, symbolisé par l’explosivité et les fulgurances de ses deux pépites sur les ailes, Lamine Yamal et Nico Williams. La “Roja” a inscrit onze buts en cinq rencontres depuis le début du tournoi.



À la recherche du buteur perdu





La France n’a toujours pas marqué sur action, trouvant les filets grâce à deux autogoals et à un penalty, mais s’est hissée en demi-finales grâce un mur pratiquement infranchissable (un but concédé, sur penalty) formé par le gardien Mike Maignan et le quatuor Jules Koundé-Dayot Upamecano-William Saliba-Theo Hernandez. La bataille de l’entrejeu promet, avec d’un côté le duo Rodri-Fabian Ruiz et de l’autre N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot.





5 victoires en 5 matchs pour la Roja





L’Espagne a connu un parcours parfait, avec cinq victoires en autant de rencontres: 3-0 contre la Croatie, 1-0 contre l’Italie et 0-1 contre l’Albanie en phase de groupes, 4-1 contre la Géorgie en huitièmes et 2-1 après prolongation contre l’Allemagne, pays hôte, en quarts de finale. La France a battu l’Autriche 0-1 puis partagé 0-0 contre les Pays-Bas et 1-1 contre la Pologne en poules avant de mettre, une nouvelle fois, un terme aux illusions de la Belgique en huitièmes de finale (1-0) et d’éliminer Portugal aux tirs au but en quarts.