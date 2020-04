L’Euro en 2021 s’appellera l’Euro 2020 !

L’UEFA a confirmé que l’Euro 2020, reporté à l’été 2021, gardera bien son nom d’origine.









Après deux réunions cette semaine, l’UEFA a notamment donné des «directives sur la qualification des clubs pour la saison européenne 2020-2021», comme expliqué dans un communiqué de presse, jeudi. L’instance européenne a également tenu à confirmer que l’Euro reporté à l’été 2021 conservera l’appellation d’Euro 2020.





«Cette décision permet à l’UEFA de conserver la vision originale du tournoi, qui devait célébrer le 60e anniversaire du Championnat d’Europe de football (1960–2020). En outre, cela servira à rappeler comment toute la famille du football s’est unie pour répondre aux circonstances extraordinaires de la pandémie de Covid-19 et les temps difficiles traversés par l’Europe et le monde en 2020», justifie ainsi l’UEFA, qui ne veut pas «générer de déchets supplémentaires» avec un changement de nom.







Pour rappel, l’UEFA a décidé d’organiser la 16e édition du championnat d’Europe des nations dans 12 villes différentes du Vieux Continent. Depuis la crise sanitaire, Bilbao et Rome ne seraient plus très emballés pour accueillir la compétition l’an prochain. Or c’est dans la capitale italienne que le match d’ouverture est prévu…