L’Inter Milan s’active pour Arturo Vidal

La direction de l’Inter Milan a contacté celle du Barça pour s’enquérir de la disponibilité d’Arturo Vidal.





L’Inter Milan cherche à attirer dans ses rangs Arturo Vidal, le milieu de terrain du FC Barcelone. Selon une information de Sky Sport Italia, les deux clubs sont entrés en contacts pour des négociations et une offre pourrait très vite être transmise aux responsables catalans. La valeur du double vainqueur de la Copa America est estimée à 11M€ (source : Transfermarkt). L’unique année qui lui reste dans le contrat qui le lie aux vice-champions d’Espagne explique ce montant parfaitement abordable.





Conte est impatient de le retrouver