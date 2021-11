L'Ucas Fc de Sédhiou se donne de nouvelles ambitions

L’Union culturelle et artistique de Sédhiou/Section football (Ucas Fc) a tenu son Assemblée générale de renouvellement de son bureau. Le tout nouveau président, Boubacar Biaye, a certes trouvé la charge lourde, mais compte sur l’engagement de ses pairs et de ses partenaires.



Aussi, s’est-il donné de nouvelles ambitions pour booster le football à Sédhiou et faire éclore d’autres talents.



Quitter le National 2 pour le National 1, réformer les textes pour plus d’efficacité, former les dirigeants du football au niveau administratif et technique. La nouvelle équipe ambitionne aussi de trouver des stratégies pour une autonomie financière et éviter de travailler pour payer des dettes.



«A la veille des événements, il faut s’endetter, courir derrière les transporteurs, s’occuper des cas sociaux», cela doit changer pour donner au football local un nouveau souffle», soutient Boubacar Biaye.



Aussi, les nouveaux dirigeants ont-ils prévu de faire des plaidoyers pour que l'Etat central achève les infrastructures sportives qu’il a entamées et créer ainsi les conditions d’éclosion de nouveaux talents, à l’image de ceux qui font la fierté de la région en particulier et du pays en général.



Et pour plus de transparence dans la gestion du club fanion de Sédhiou, le président de l'Ucas Fc a engagé son équipe à faire, chaque année, une reddition des comptes.