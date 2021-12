[Vidéo] L'UEFA a commis une erreur lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce lundi à Nyon, l'UEFA a commis une erreur grossière. Manchester United a été exclu des adversaires potentiels de l'Atlético de Madrid. À tort.





C'est une erreur qui risque de faire grand bruit. Lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce lundi à Nyon, Andreï Archavine a sorti du saladier une boule Manchester United au moment de déterminer l'adversaire de Villarreal pour ce qui constituait la deuxième affiche. Or, les deux clubs, présents dans le même groupe en phase de poules, ne pouvaient pas s'affronter. Le tirage a donc été réeffectué dans la foulée, les Espagnols héritant de Manchester City.





Effet boule de neige



L'histoire aurait pu s'arrêter là et prêter à sourire. Mais dans la foulée, cette première erreur en a entraîné une deuxième nettement plus gênante. Alors que l'Atlético de Madrid venait d'être tiré, le système informatique a visiblement exclu Manchester United des possibles adversaires du club espagnol. Probablement parce que la boule MU avait déjà été tirée juste avant. Et ce, alors que les deux clubs pouvaient bel et bien s'affronter. Le préposé au tirage, Michael Heselschwerdt, ne s'est donc pas saisi de la boule Manchester United au moment de piocher dans les différents saladiers toutes les équipes pouvant défier l'Atlético.



Les Colchoneros ont ensuite hérité du Bayern et Manchester United, du PSG. Les clubs espagnol et anglais peuvent donc légitiment s'estimer lésés par le déroulé des opérations. Reste maintenant à savoir quelles seront les explications de l'UEFA et si le tirage sera maintenu en l'état.