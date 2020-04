L'UEFA confirme le report de l'Euro féminin en 2022

Football Feminin

L'Union des associations européennes de football (UEFA) a confirmé jeudi le report d'un an de l'Euro féminin, prévu en 2021 en Angleterre. La compétition se déroulera du 6 au 31 juillet 2022.

L'Euro 2021 devait se tenir du 7 juillet au 1er août 2021 mais était rentré en concurrence avec la compétition masculine, prévue en 2020 mais reportée d'un an à cause de la pandémie de Covid-19. L'Euro se déroulera finalement du 11 juin au 11 juillet 2021. "Lorsque nous avons dû prendre une décision urgente pour l’Euro 2020, nous avons toujours eu en tête l'impact sur l'Euro féminin 2021", a déclaré Aleksander Ceferin, président de l'UEFA. "En reportant d'un an l'Euro féminin, nous nous assurons que notre compétition phare au niveau féminin soit le seul tournoi majeur de l'été.”





“Je voudrais remercier la fédération anglaise, le comité d'organisation et nos associations membres qui sont aussi convaincues que nous que le report en 2022 sera bénéfique au football féminin dans son ensemble. Une fois encore, la famille du football a montré qu'elle était unie", a conclu Ceferin.





Les Red Flames sont encore dans la course à la qualification pour ce tournoi. Elles partagent la tête du groupe H avec la Suisse grâce à quatre succès en autant de journées mais doivent encore affronter les Suissesses à deux reprises. Le premier de chaque groupe sera qualifié, le deuxième ira en barrages.