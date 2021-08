L'UEFA préparerait un fonds de secours de six milliards d'euros pour les clubs européens

D'après le « New York Times », l'UEFA aurait préparé un fonds de secours financé par des banques et des sociétés d'investissement pour venir en aide aux clubs européens minés par la crise sanitaire.







Quelques jours après des révélations du Times annonçant une réforme potentielle du fair-play financier, le New York Times confirme ces informations et avance à son tour que l'UEFA aurait également préparé un fonds de secours pour le football européen. Ce fonds aurait pour but de remettre à flot les clubs européens dont l'endettement a explosé en raison des impacts économiques de la crise sanitaire.





D'après le média américain, l'instance européenne aurait réussi à débloquer six milliards d'euros auprès de banques (dont UniCredit et Citigroup) et de sociétés d'investissement, en échange d'une garantie sur les revenus de ses compétitions continentales. Une fois la somme versée, les clubs pourraient solliciter des prêts directement auprès de l'UEFA afin de bénéficier de taux plus avantageux. L'objectif final serait de permettre aux clubs de restructurer leur dette autour de taux d'intérêt plus bas et donc de retrouver une marge de manoeuvre financière.









Les cibles prioritaires de ce plan de sauvetage seraient les clubs en difficulté parmi les qualifiés en Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Le financement dont ils bénéficieraient serait indexé sur les revenus qu'ils devraient percevoir selon la compétition dans laquelle ces derniers sont engagés.

Si le projet doit encore faire l'objet d'un accord avec les clubs, l'UEFA l'aurait déjà présenté auprès de l'Association européenne des clubs, à qui elle aurait demandé de sonder ses membres sur leurs besoins financiers.