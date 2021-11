L'Utah Jazz s'impose sur le parquet des Milwaukee Bucks

Utah et Rudy Gobert se sont imposés (107-95) chez des Milwaukee Bucks diminués par les blessures, dimanche lors de la saison régulière de NBA. C'est la quatrième défaite des champions en titre cette saison.





L'Utah Jazz et les Milwaukee Bucks avaient en commun, outre avoir été deux des meilleures équipes de la saison précédente, d'avoir perdu lors de leur dernière sortie en NBA. Samedi, la franchise de Salt Lake City avait subi sa première défaite de la saison, face aux Chicago Bulls (107-99), tandis que Milwaukee, le champion sortant, avait été battu chez lui, par les San Antonio Spurs (102-93).





Utah en tête de la première à la dernière minute



Hasard du calendrier, les deux équipes se retrouvaient face à face dimanche dans le Wisconsin. Et c'est le Jazz qui a eu le dessus (107-95), infligeant aux Bucks un quatrième revers en sept matches, le troisième d'affilée (avec la défaite contre Minnesota), à chaque fois à domicile. Mais il est vrai que les Bucks sont très diminués, avec les absences de Jrue Holiday, Brook Lopez et Donte DiVincenzo, blessés, auxquelles s'est ajoutée dimanche celle de Khris Middleton (maladie).





Utah a toujours mené au score dimanche (jusqu'à 17 points d'avance, 84-67, à la 36e minute) et a également toujours su mettre un coup d'accélérateur, quand les Bucks sont redevenus menaçants. Ainsi, à deux minutes du buzzer, Milwaukee n'a plus été mené que 99-95. Mais deux shoots de Donovan Mitchell et deux séries de lancers francs de Mike Conley et Rudy Gobert ont permis au Jazz d'infliger un 8-0, qui a scellé l'issue de la rencontre.





Pas de double-double pour Gobert



Avec 28 points, Mitchell a été le meilleur marqueur du match. Conley, lui, en a inscrit 20. Pour la première fois depuis le début de la saison, Gobert n'a pas signé de double-double. Le pivot français a marqué neuf points et pris 13 rebonds. Il a également signé quatre contres. Enfin Jordan Clarkson (15 pts) et Bojan Bogdanovic (14) ont également contribué au succès d'Utah.



Dans les rangs de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo a été le meneur de son équipe (25 pts). Grayson Allen (18 pts) et Bobby Portis (15 pts en 19 minutes) se sont également montrés. Après cette victoire, Utah est en tête de la conférence Ouest devant Golden State et Denver. Les Bucks, eux, sont 10es à l'Est. Ils rejoueront mardi, à Detroit. Le Jazz, lui, recevra le même jour Sacramento.