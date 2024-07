L1: Ethan Mbappé signe son premier contrat professionnel au Losc

Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian, jusqu'à présent au centre de formation du Paris Saint-Germain, a signé son premier contrat professionnel au Losc, d'une durée de trois ans, a annoncé le club nordiste jeudi.







Le départ du milieu de terrain de 17 ans, dans la foulée de celui de son grand frère et capitaine de l'équipe de France, était attendu depuis plusieurs semaines.





"La stratégie du club, et plus que jamais avec l'arrivée de Bruno Genesio (nouvel entraîneur de Lille, NDLR), repose en partie et avec succès sur le développement et l'intégration de jeunes talents prometteurs, a commenté le président Olivier Létang dans un communiqué. Ethan incarne parfaitement ce profil et trouvera au Losc tout ce qui lui permettra de continuer sa progression, son développement et d'accéder au plus haut niveau."





Ethan Mbappé a effectué l'intégralité de sa formation au sein du Paris Saint-Germain, mais n'a disputé que trois matches de Ligue 1 avec le club de la capitale lors de la saison 2023-2024.