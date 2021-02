L1 : Le Barça a mis le PSG en confiance, Monaco flippe

Quelques jours après avoir balayé le FC Barcelone en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va affronter Monaco dimanche dans un choc du championnat de France.







Alors que la fin de saison approche, la course au titre est toujours aussi haletante entre Lille, Paris, Lyon et Monaco. Si le PSG a un point de retard sur le LOSC, le club de la capitale reste toutefois le favori à sa succession. Mais pour confirmer son statut, Paris va enfin devoir briller dans un grand match de L1, après avoir perdu contre Monaco ou l’OL lors de la phase aller. Et ce week-end, la troupe de Mauricio Pochettino aura une occasion en or de frapper un grand coup dans la course au titre lors de la réception de Monaco, un club qui n’a plus perdu depuis mi-décembre. En pleine confiance, Niko Kovac craint quand même le pire face au PSG, surtout après la démonstration effectuée par Paris au Barça cette semaine…





« Pour être honnête, j’ai regardé le match et j’étais très content que Paris fasse une prestation pareille. Ils ont réalisé une rencontre de qualité. Nous savons que le club est en train de monter en puissance, on s’attend à un match très difficile. On ne va pas à Paris sans jouer notre chance, on veut faire du mieux possible. Lors du match au Stade Louis-II, on était menés de deux buts à la pause, alors que deux autres buts ont été annulés pour hors jeu. Sans ça, c’était impossible de revenir au tableau d’affichage. Notre première période n’était pas bonne, ce n’était pas facile face à un tel adversaire. On a eu des opportunités de revenir ensuite. On devra être focus dès les premières minutes, et réduire leurs possibilités d’attaquer d’entrée de jeu. On peut ramener un point de ce déplacement, ou peut être plus. Nous savons que c’est la meilleure équipe du championnat, avec les meilleurs joueurs. La fin de la saison approche, leur motivation croît afin de bien terminer et obtenir ce titre de champion. On s’attend à ce qu’ils finissent la saison en boulet de canon. Le niveau de jeu face à une telle équipe va être très élevé. Cette victoire contre Barcelone peut donc être un facteur positif pour la suite, en espérant que cela ne prenne pas effet dès dimanche face à nous. Il faudra performer à notre manière pour les surprendre. On peut ramener quelque chose de ce déplacement », a lancé le coach de l’ASM, qui espère faire un bon résultat au Parc des Princes, histoire de continuer à croire au podium...