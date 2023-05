L1 : maillot arc-en-ciel, l'UNFP communique

Ce week-end en Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel a organisé une journée de lutte contre l'homophobie. Cependant, cette initiative a engendré une polémique avec le refus de plusieurs joueurs de porter le maillot avec un flocage arc-en-ciel. Dans un communiqué officiel, l'UNFP a pris la parole.