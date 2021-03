LA 600E DE CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo a atteint ce mardi ne autre marque impressionnante dans sa carrière.







Cristiano Ronaldo se produit ce mardi avec son équipe de la Juventus. Pour le compte de la 25e journée de Serie A, lui et ses coéquipiers défient La Spezia. Pour le quintuple lauréat du Ballon d’Or, il s’agit d’un match particulier puisqu’il s’agira du 600e de sa carrière en championnat. Un chiffre rond qu’il espère bien célébrer par un but. Bien sûr, c’est en Liga que le Portugais a joué le plus de parties (292), suit la Premier League (196) et la Serie A (85e). A noter qu’il a aussi connu deux matches en D2 portugaise.









Ronaldo peut égaler Pelé









En marquant lors de cette rencontre, Cristiano Ronaldo égalerait le légendaire Pelé en tant que troisième meilleur réalisateur de l’histoire avec un total de 766 réalisations. Il serait à six unités de Romario et à 38 du recordman absolu le Tchèque Josef Bican. Des statistiques révélées par la Rec Sport Soccer Statistics Foundation (RSSSF) et qui sont matière à débat.