La CAN au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022

La Can au Cameroun au 9 Janvier au 6 Février

La prochaine Coupe d’Afrique des nations masculine de football (CAN 2021), prévue au Cameroun, aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF) dans un communiqué en date du 31 mars 2021 et publié ce jeudi. Le tirage au sort de la phase finale, qui permettra de connaître la composition des six groupes, se déroulera, lui, le 25 juin 2021.

On connaît désormais les dates de cette Coupe d’Afrique des nations au Cameroun (CAN 2021) tant attendue. Comme annoncé il y a quelques mois, la « CAN 2021 » [1] aura lieu début 2022, plus précisément du 9 janvier au 6 février prochains.





« Le Comité exécutif a unanimement approuvé les dates proposées pour l’organisation du tirage au sort (25 juin 2021) et du tournoi final de la CAN Total Cameroun 2021 (du 9 janvier au 6 février 2022) », indique un communiqué de la Confédération africaine du football (CAF).





Tirage au sort le 25 juin

Le coup d’envoi précoce de la compétition, prévu le dimanche 9 janvier, devrait permettre à de nombreux joueurs expatriés de se préparer avec leur sélection durant une période qui correspond à la trêve hivernale dans de nombreux championnats européens et asiatiques.





Les Fédérations concernées par la phase finale, elles, devraient par ailleurs avoir six mois pour s’organiser. Le tirage au sort pour la phase de groupes se tiendra en effet juste après le début des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2022 et surtout juste après la rencontre des éliminatoires pour la CAN 2021 Sierra Leone-Bénin reportée à juin prochain.