LA CAN AU TEMPS DE LA COVID (par Aly Baba Faye)

Pour cette fois la CAN se déroule en pleine période de Covid 19. Ce virus a déjà bousculé bien des équilibres dans la marche des affaires du monde. S'il est vrai que l'avènement de la Covid 19 avait suscité un certain allarmisme partout, des prévisions néfastes présageaient un tableau noir sur le continent noir. Mais les données statistiques semblent jusqu'içi relativiser la portée du covid et ses effets en Afrique. Le désastre prévu et tant attendu ne sait pas vérifier. Heureusement dirai-je! Il y'en a même certains qui ont commencé à changer de langage en parlant d'épidémie plutôt que de pandémie. En réalité, et à la surprise générale,





l'Afrique semble résister plus que l'on pouvait se l'immaginer. Les statistiques sont claires et parlent de mortalité contenue malgré la faiblesse de la campagne de vaccinations. Les raisons de ce fait anachronique peuvent être nombreuses et différentes. À coté des facteurs sociaux, environnementaux et biologiques, la jeunesse de la population africaine ferait partie des explications de la résilience. Tant est!