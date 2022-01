LA CAN: LA FORTE PRESSION EST LE VRAI ADVERSAIRE DU SÉNÉGAL

À ce tournant de la CAN, le Sénégal est sorti premier de sa poule. La qualification aux huitièmes de finale est acquise même si les prestations des lions n'ont pas été à la hauteur des attentes. C'est la baraka du champion? Peut-être! La suite nous le dira. Reste le fait que, pour une équipe considèrée favorite, nous n'avons pas encore vu dans le jeu de quoi penser que les lions ont plus de chance que les autres pour gagner le trophée. En tout cas, la CAN a confirmé que le statut de favori est un concept théorique et que la réalité du terrain est la seule mesure de la force d'une équipe.





À ce propos, j'avais déjà évoqué ce que j'appelle le syndrome de Leicester. Et le cas de l'Algérie championne à la précédente CAN, est emblématique! Dans la phase de poules on aura vu un nivellement du football entre les équipes nationales. Le beau jeu n'a été au rendez-vous. Les matchs sont combattus et c'est l'agonisme qu'on peut retenir de cette phase des qualifications.