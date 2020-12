La Chine plafonne les salaires des footballeurs étrangers

De Carlos Tevez à Oscar en passant par Hulk, beaucoup sont venus jouer en Chine, attirés par les sommes mirobolantes offertes par les clubs en dépit d'un défi sportif limité en comparaison avec les championnats européens.La CFA tente depuis plusieurs années de freiner ces dépenses jugées démesurées, qui se font au détriment des investissements dans la formation des jeunes talents locaux et de la santé financière des équipes."Le salaire individuel des joueurs étrangers durant une saison ne pourra excéder 3 millions d'euros avant imposition", a annoncé la CFA dans un document publié sur son site internet et daté de lundi."Cette politique vise à freiner les bulles d'investissement dans nos championnats et à promouvoir le développement sain et durable du football professionnel."Cette règle s'appliquera dès le 1er janvier 2021 à tous les footballeurs étrangers, y compris ceux qui évoluent déjà en Chine.Les joueurs dont le salaire est supérieur à 3 millions d'euros pourront toutefois signer avec leur club "un accord complémentaire pour convenir du mode de paiement de la différence", a indiqué la CFA sans autre précision.Les sanctions en cas d'infraction peuvent aller d'un simple retrait de points à une relégation de l'équipe."Peu importe la taille du club ou la renommée du joueur, nous appliquerons strictement les règlements", a averti le président de la fédération Chen Xuyuan, cité par l'agence de presse Chine nouvelle.L'attaquant Carlos Tevez (ex-Manchester City) avait défrayé la chronique lors de son passage au Shanghai Shenhua (2017-2018) en devenant selon la presse le footballeur le mieux payé au monde (38 millions d'euros annuels).Les salaires des joueurs chinois seront eux limités à 5 millions de yuans par an (630.000 euros), a par ailleurs indiqué la CFA.