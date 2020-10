La communication “diplomatique” de Roberto Martinez agace: “C’est de pire en pire”

Roberto Martinez Coach des Diables Rouges

À la tête des Diables depuis plus de quatre ans, Roberto Martinez a imposé son style spectaculaire sur le terrain et tout en retenue face aux journalistes. Pour le spectacle, direction la pelouse et non la salle de presse où le sélectionneur opte pour un style beaucoup moins offensif. Un discours maîtrisé voire policé qui agace certains observateurs. “C’est de pire en pire”, estime Marc Degryse.





“L’intensité et la concentration étaient là, c’était une solide performance et la réaction parfaite après la défaite en Angleterre”. À l’issue de la victoire en Islande, Roberto Martinez s’est montré plutôt satisfait de la prestation des Diables, privés de plusieurs cadres (Eden Hazard, Dries Mertens, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen...). Un bilan plutôt flatteur en regard du niveau de jeu affiché et des peu nombreuses opportunités créées.





“Je pense que c’est un grand entraîneur, il travaille bien depuis quatre ans, je tiens à le souligner. Mais être si fier après ce match... Il pourrait au moins dire que notre équipe nationale est capable de mieux”, pointe Marc Degryse, agacé par la communication de l’ancien entraîneur d’Everton. “C’est de pire en pire. Il exagère le positif, il va de plus en plus loin”, des propos rapportés par Het Laaste Nieuws.





Jan Mulder ironise. “Si vous n'avez pas vu le match et devez vous faire une idée en regard du discours tenu, vous avez l’impression d'avoir livré un match phénoménal face au Brésil de Neymar.”





“Si je ferme les yeux, j’ai le sentiment d'écouter un avocat professionnel”, surenchérit l’acteur anversois Saïd Boumazoughe, également invité sur le plateau de VTM.