La compo des Bleus se précise !

L'entraînement de ce mardi a donné quelques indices sur le onze que Didier Deschamps pourrait aligner contre l'Australie, dans une semaine, pour l'entrée en lice de l'équipe de France en Coupe du monde.

On en sait un peu plus sur la composition probable de l’équipe de France, qui va affronter l’Australie mardi 22 novembre lors de la 1ère journée de la Coupe du monde 2022.

Alors que les Bleus s’envoleront mercredi pour Doha, le dernier entraînement effectué ce mardi à Clairefontaine, fatal à Christopher Nkunku, a donné lieu à une opposition. Et dans l’équipe des vainqueurs, on retrouverait une bonne partie des titulaires certains de mardi prochain… et les joueurs qui pourraient bien les accompagner.

Qui y’avait-il dans cette équipe concoctée par Deschamps ? En défense, on retrouvait les latéraux de la Coupe du monde 2018, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, qui ont toujours les faveurs du sélectionneur. Et dans l’axe, il y avait Ibrahima Konaté et William Saliba, ce qui peut signifier deux choses: que le joueur de Liverpool a gagné son duel avec Dayot Upamecano pour le poste de défenseur central gauche ; et que l’ancien Marseillais serait en pole pour débuter sur Raphaël Varane était un peu juste. Le Mancunien, blessé depuis plusieurs semaines, s’est entraîné ce mardi, mais il n’a pas pris part à l’opposition.

Giroud à la place de Benzema

Parmi les milieux, cette équipe aux chasubles comprenait deux éléments: Adrien Rabiot et Youssouf Fofana. Le Monégasque aurait donc la préférence de Deschamps par rapport à Eduardo Camavinga, et il faut ajouter Aurélien Tchouaméni, qui n’a pas disputé cette opposition, pour avoir le probable trio titulaire.

Et devant ? Alors que Karim Benzema n’a fait qu’une courte apparition, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann étaient accompagnés par Olivier Giroud, qui serait sans surprise la doublure de « KB9 » en cas de forfait du Ballon d’Or pour France-Australie.

La compo probable des Bleus contre l’Australie: Lloris – Pavard, Varane (ou Saliba), Konaté, L.Hernandez – Fofana, Tchouaméni, Rabiot – Griezmann – Mbappé, Benzema (ou Giroud)