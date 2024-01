La Côte d’Ivoire favorite de la CAN après la victoire face au Sénégal ? La réponse du coach Faé

Le nouveau coach de la sélection ivoirienne Emerse Faé a félicité ses joueurs pour leur victoire face aux Lions du Sénégal hier lundi en huitièmes de finale de la CAN. C’est d’après lui, le résultat de la combativité dont ils ont fait montre sur le terrain. « J’ai dit aux joueurs de ne rien lâcher. Nous n’avons vraiment rien lâché. Nous avons tout donné », a déclaré le natif de Nantes.





« Rester humble et continuer par travailler »





Quand on lui demande si la Côte d’Ivoire est désormais, le favori de la compétition, il rappelle le parcours miraculeux de ses poulains. « On a gagné un match sur quatre. On a perdu deux matchs, on a fait un nul. C’est bien. On sort un peu la tête de l’eau parce qu’on revient de très très loin. On est passé vraiment par la petite porte. L’important c’est de rester humble et de continuer à travailler. On sait que le Maroc est favori, et le Nigéria. On va se concentrer sur les quarts de finale et après on verra », a déclaré le sélectionneur des Eléphants.





« La première chose qu’ils veulent c’est que les joueurs mouillent le maillot »