La durée d’indisponibilité de Koulibaly connue, coup dur pour Aliou Cissé !

Comme on le craignait, Kalidou Koulibaly sera sur le flanc pour un bon moment. Selon Sky Sports, le capitaine des Lions sera éloigné des terrains pour un mois suite à sa blessure à la cuisse. Un coup dur pour Naples mais plus pour Aliou Cissé en vue de la Can en janvier. Pilier de la défense des Lions, Koulibaly sera peut être apte à participer à cette compétition mais pas à son meilleur niveau.