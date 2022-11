La Fédé danoise prête à se retirer de la FIFA

Très attachée au respect des droits humains, la DBU fait partie des grands défenseurs du brassard 'One Love' lors du Mondial au Qatar. Déçu par la position de la FIFA et de Gianni Infantino, le président de la DBU, Jesper Møller, a expliqué ce mercredi face à la presse que la réflexion autour d'une sortie de sa fédération de la FIFA pourrait être envisagée si rien ne change selon les éléments relayés par le journal Berlingske ou le média The Athletic.