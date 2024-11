La fédération de football de la Mauritanie met fin au contrat d’Amir Abdou

La non qualification de certaines équipes africaines pour la Can 2025 commence à faire des victimes. Après près de deux ans de collaboration, Amir Abdou n’est plus le sélectionneur de l’équipe nationale de la Mauritanie. La Fédération de Football de la République Islamique de Mauritanie (FFRIM) a annoncé, d’un commun accord, la résiliation du contrat du technicien comorien, alors qu’il restait un peu plus d’un an à son engagement.





Plusieurs raisons ont conduit à cette séparation. Tout d’abord, l’échec des Mourabitounes à se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 a pesé dans la balance. Cet objectif manqué a suscité des interrogations sur la capacité d’Amir Abdou à conduire l’équipe vers de meilleurs résultats.





Par ailleurs, des tensions sont apparues lorsque la FFRIM a découvert qu’Amir Abdou était en pourparlers avec d’autres clubs et sélections, notamment l’Espérance de Tunis et l’équipe nationale de Madagascar, sans en avoir informé ses employeurs. Ce manque de transparence a contribué à éroder la confiance entre les deux parties.





Dans la foulée de cette annonce, la FFRIM a nommé l’Espagnol Aritz López Garai comme nouveau sélectionneur de l’équipe nationale locale. Sa première mission sera de diriger la double confrontation cruciale contre le Mali dans le cadre des éliminatoires du CHAN. Ce défi pourrait s’avérer décisif pour son avenir à la tête des Mourabitounes.