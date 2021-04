La femme qui accuse Cristiano Ronaldo de l’avoir violée lui réclamerait une somme astronomique

Une accusation de viol contre Ronaldo refait surface

Nouveau rebondissement dans l’affaire de viol qui a visé Cristiano Ronaldo entre 2018 et 2019. Selon le Daily Mirror, Kathryn Mayorga, la femme qui accuse le joueur de la Juventus de l’avoir violée en 2009, réclamerait environ 64 millions d’euros au Portugais.





Une ancienne mannequin américaine, Kathryn Mayorga, 35 ans, qui accuse le quintuple Ballon d’or de l’avoir violée en 2009 dans une chambre d’hôtel de Las Vegas, aurait réclamé une somme astronomique à Cristiano Ronaldo. Pour justifier sa demande, la plaignante évoque “la douleur et la souffrance subies”, “la douleur et la souffrance à venir” et des dommages-intérêts.





Le 13 juin 2009, Mme Mayorga avait appelé la police de Las Vegas pour dénoncer un viol, mais avait refusé d’identifier son agresseur. Le dossier avait alors été refermé. En 2010, elle avait passé un accord au civil avec Cristiano Ronaldo à ce sujet. CR7 lui aurait versé 300.000 en échange de l’arrêt des poursuites judiciaires.