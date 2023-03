La FFF rêve de Thierry Henry pour les Bleues

En quête d'un successeur ou d'une successeuse à Corinne Diacre pour diriger les Bleues, la FFF rêve de Thierry Henry, mais étudie également d'autres pistes, dont celle menant à Jocelyn Gourvennec.









Deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 51 buts, Thierry Henry pourrait être le prochain sélectionneur des Bleues. Selon L'Equipe, la FFF rêve de la légende d'Arsenal pour prendre la destinée de l'équipe de France féminine de football, qui va disputer cet été la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande (du 20 juillet au 20 août).





La FFF a remercié la semaine passée Corinne Diacre, en conflit avec plusieurs joueuses cadres, et une commission composée de Jean-Michel Aulas (président de l'OL), Marc Keller (président de Strasbourg), Aline Riera et Laura Georges (ex-internationales) a été chargée de trouver un nouvel homme ou une nouvelle femme pour diriger les Bleues.





Gourvennec auditionné par la FFF

Selon L'Equipe, plusieurs dirigeants de la FFF ont suggéré récemment le nom de Thierry Henry, qui dispose du critère principal recherché par Jean-Michel Aulas : le charisme. Si ses expériences sur le banc de l'AS Monaco et de l'Impact Montréal n'ont pas été spécialement réussies, Henry est un consultant respecté et apprécié et son statut de légende du foot plaide en sa faveur. Pour l'heure, on ne sait toutefois pas si le poste l'intéresse.