La Fifa a dévoilé le détail des votes des capitaines, sélectionneurs et des médias pour les trophées The Best de meilleur joueur et entraîneur de l’année 2022 avec quelques choix amusants.



Sans trop de surprise, les Argentins ont raflé les prix les plus importants lundi soir lors des Trophées Fifa The Best. Lionel Messi (52 points) a été élu meilleur joueur devant 2022 devant Kylian Mbappé (44) et Karim Benzema (34), Emiliano Martinez meilleur gardien et Lionel Scaloni meilleur sélectionneur. Ces lauréats ont obtenu le plus grand nombre de points après les votes des capitaines, sélectionneurs, médias et du public représentant chacun la même valeur. La Fifa a dévoilé le détail des choix de chacun et, comme d’habitude, certains surprennent.