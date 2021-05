La FIFA confirme le report des éliminatoires du Mondial de juin à septembre (communiqué)

La Fédération internationale de football (Fifa) a confirmé dans un communiqué le report de juin à septembre des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, zone Afrique.



"La Fifa – conjointement avec la CAF – est en mesure de confirmer qu’au vu des perturbations causées par la pandémie de Covid-19 et de la nécessité de garantir des conditions de jeu optimales pour l’ensemble des équipes, il a été décidé de repousser les matches des qualifications africaines pour la Coupe du monde de la Fifa, Qatar 2022 qui devaient avoir lieu en juin 2021", lit-on dans ce communiqué publié sur le site officiel de l’instance internationale.



Elle précise que les qualifications "sont désormais prévues au cours des fenêtres internationales existantes de septembre, octobre et novembre 2021 ainsi que mars 2022".



Selon la CAF, ce report devrait permettre à l’instance dirigeante du football africain de "réévaluer ses process et protocoles liés au Covid-19. Notamment les tests d’avant-match qui ont fait controverse au cours des précédentes fenêtres".



Dernièrement, des incidents ont émaillé plusieurs rencontres officielles sur le continent africain à cause des soupçons de manipulations de tests Covid-19.



En Ligue africaine des champions, par exemple, le FC Nouadhibou, opposé à l’Asante Kotoko de Kumasi, avait contesté les résultats de tests Covid positifs de certains de ses joueurs.



De même, à l’occasion du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) joué en janvier dernier au Cameroun, des interrogations avaient entouré les tests positifs des joueurs et de l’entraîneur de la RD Congo, finalement éliminée par le Cameroun, pays organisateur, en quart de finale de la compétition.



La Confédération africaine de football avait aussi décidé en avril dernier de faire rejouer en juin le match Sierra Leone-Bénin comptant pour la 6-ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 programmée en mars dernier, en raison des mêmes suspicions autour de tests Covid jugés manipulés.



En déplacement à Freetown, les Béninois avaient refusé de jouer après que certains de leurs joueurs majeurs testés négatifs à la veille de leur déplacement en Sierra Leone, avaient été diagnostiqués positifs à quelques heures du coup d’envoi de la rencontre.



A leur retour au Bénin et en France pour certains, la contre-expertise avait confirmé que ces joueurs étaient négatifs selon des résultats mis à la disposition par la Fédération béninoise de football.



La décision de la CAF et de la Fifa de reporter ces rencontres devrait par ailleurs permettre à des sélections comme celle du Sénégal dont le stade (Lat Dior) avait été exclu des aires de jeu homologués pour ces deux journées, de les remettre aux normes.



Le ministre sénégalais des Sports Matar Ba, intervenant mercredi sur les ondes de la radio privée RFM, avait évoqué à ce sujet une "situation embarrassante et préoccupante" et assuré que le Sénégal "ne baissera pas les bras".



"Nous espérons qu’avec les efforts qu’on fera, la CAF homologuera le stade lorsqu’elle reviendra en mission et que tout rentrera dans l’ordre", a-t-il dit.



SD/BK/ASG