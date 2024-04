La FIFA et l'UEFA menacent l'Espagne de sanctions après la mise sous tutelle de sa Fédération

Le quotidien espagnol « AS » révèle lundi que la FIFA et l'UEFA ont lancé un ultimatum au gouvernement espagnol après la mise sous tutelle de la Fédération : celui-ci a jusqu'à vendredi pour se justifier, avec une menace de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion des compétitions internationales.

Ce lundi, le site du quotidien espagnol AS a fait mention d'un ultimatum de la FIFA et de l'UEFA à l'encontre du gouvernement espagnol de Pedro Sanchez et de sa commission supérieure des sports, qui ont mis sous tutelle jeudi une Fédération espagnole (RFEF) secouée par les scandales.





Par l'entremise de leurs secrétaires généraux respectifs, Mattias Grafström (FIFA) et Theodore Theodoridis (UEFA), les deux Confédérations exigent des informations sur cette commission supérieure des sports et une clarification à propos de son intervention auprès de la RFEF.





Le gouvernement de Pedro Sanchez (qui, ce lundi, a confirmé rester à son poste malgré des accusations de corruption concernant son épouse) a jusqu'à vendredi pour répondre à la FIFA et l'UEFA.





Le risque, selon AS, est que ces dernières considèrent cette mise sous tutelle comme une ingérence politique et sanctionnent le football espagnol. Des sanctions qui pourraient aller jusqu'à la suspension de la Fédération et une exclusion de toutes les compétitions internationales, clubs comme équipes nationales.