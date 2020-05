La finale de la Coupe d'Angleterre le 1er août

Finale de la Coupe d'Angleterre le 1er Aout

La finale de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre de football, se jouera le samedi 1er août, a confirmé la fédération anglaise de football (FA) vendredi. La compétition avait été suspendue au stade des quarts de finale en raison de la pandémie de coronavirus.

Les quarts de finale se disputeront le week-end des 27 et 28 juin prochain. Les demi-finales auront lieu les 11 et 12 juillet et la finale le 1er août. Les demi-finales et la finale se déroulent habituellement dans le stade de Wembley à Londres mais la FA n'a pas encore confirmé le lieu des rencontres.





Les quarts de finale opposent Leicester City à Chelsea, Newcastle United à Manchester City, Sheffield United à Arsenal et Norwich City à Manchester United. "Nous sommes heureux d'avoir trouvé un accord pour une date provisoire de reprise pour la FA Cup. La compétition fait partie du calendrier du football anglais depuis près de 150 ans. Nous voulons remercier les dirigeants de la Premier League et les clubs pour le soutien dans la reprogrammation des matches", a déclaré Mark Bullingham, le président de la FA.





Jeudi, la Premier League a annoncé que le championnat anglais rependrait le mercredi 17 juin à huis clos.