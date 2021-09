La forte colonie sénégalaise, les dates clés, le départ de Messi... Tout sur la Liga 2021-2022

La Liga a repris depuis le 14 août dernier. Cette nouvelle saison marquée par les départs de Lionel Messi, Zidane et Ramos va sans doute être la plus homogène.

Cette campagne numéro 91 nous offrira certainement un duel à 4 avec le champion en titre, Atlético Madrid, le Real Madrid, le FC Barcelone voir même Villarreal, tenant du titre de la Ligue Europa.

Des figures comme Sergio Aguero, Erik Lamela, David Alaba ou encore le prodige français, Eduardo Ca Mavinga, illumineront cette nouvelle saison de Liga Santander.

Les Sénégalais à suivre

Alors que la Liga ne comptait qu'un seul Sénégalais la saison dernière, la donne a changé pour ce nouvel exercice. Boulaye Dia, parti à Villarreal, aura l'opportunité de croiser 6 autres de ses compatriotes. Il s'agit de : Youssouf Sabaly (Betis Seville), Mamadou Sylla et Loum Ndiaye (Alavés), Amath Ndiaye (Majorque), Cheikh Kane Sarr (Grenade), Pathé Ciss (Rayo Vallecano ).

Le départ de Messi

C'est un secret de polichinelle. Le départ de Messi au PSG est en grande partie lié à l'obstacle économique qui est le "salary cap" imposé par la Liga.

En effet, cette mesure est imposée par l'instance qui gère le football professionnel en Espagne. Malgré une rencontre de Javier Tebas, le patron de la Liga, avec les dirigeants du FC Barcelone, une solution n'a pas été trouvée.

Pour rappel, le salaire de Messi (plus de 138 millions d'euros par an) et ceux d'autres cadres ont plombé les comptes du club catalan, sommé de redresser la barre par la Ligue espagnole. Malgré les efforts de l'icône argentine, la vente de certains joueurs, l'effort de certains cadres, cela n'a pas suffi pour redresser les finances du club catalan.





Deux Sénégalais pour la digitalisation





Pour les plateformes digitales, la Liga est légèrement au-dessus de la Premier League (voir schéma). Cette saison l'élite espagnole a misé sur des influences comme Khaby Lam et Diao Ketchup.

En outre de cette innovation, La Liga travaille sur un dictionnaire du football où on explique les mots techniques du football en 4 dialectes locaux wolof, serere, pular et diola.

Les dates clés

Parmi les dates clés, il y aura le premier Clasico de la saison au soir du 24 octobre en Catalogne puis la manche retour à Madrid le 20 mars 2022.

l'Atlético, tenant du titre, se déplacera au Réal le 12 décembre 2021 avant de recevoir son voisin le 8 Mai 2022 (Voir programme).