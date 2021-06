La France éliminée en 8es par la Suisse aux tirs au but après un match de folie

Au terme d'un match incroyable, la France a été éliminée en 8es de finale de l'Euro par la Suisse aux tirs au but (3-3 a.p., 4-5 aux t.a.b.). La rencontre, extraordinaire, marquera l'histoire de la compétition.





Le match : 3-3 a.p., 4-5 aux tirs au but

Ce fut incroyable, majestueux, extraordinaire, désespérant, aussi, et au final, les Bleus et leurs supporters n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. La France est championne du monde en titre, elle figurait évidemment parmi les favoris de l'épreuve, mais elle a pris une sacrée claque, ce lundi, et la porte avec, au terme d'un scénario de dingue face à la Suisse (3-3 a.p., 4-5 aux t.a.b.). Donnant le bâton pour se faire battre pendant près d'une heure face à une machine parfaitement huilée, les Bleus ont à un moment tout renversé, portés par la grâce retrouvée de plusieurs de ses joueurs, avant de craquer, puis d'être emportés au terme d'une séance de tirs au but.





D'entrée, le début du match a diffusé l'impression d'une partie non maîtrisée par la bande à Didier Deschamps. En perdition dans un schéma avec trois défenseurs centraux, incapable de réaliser la moindre action digne de son nom, la France s'est d'ailleurs logiquement retrouvée punie par Seferovic. Les Bleus étaient fébriles et cette ouverture du score le symbolisait parfaitement, avec un Pavard bien loin au marquage et un Lenglet mangé dans le duel par l'attaquant du Benfica (0-1, 15e). La suite de la première période ? Un néant chez les hommes de Didier Deschamps.





Le remplacement à la pause du défenseur du Barça par Kingsley Coman, signifiant la fin de la défense à trois, n'a rien changé dans un premier temps. Car les Helvètes ont eu une occasion en or de porter la marque à 2-0. Mais Lloris a réalisé un miracle sur penalty (voir ci-dessous), et puis tout a semblé basculer en l'espace de trois minutes grâce à un sensationnel Benzema (voir ci-dessous). La France venait de basculer en tête et Paul Pogba portait le score à 3-1 d'une frappe monstrueuse de 25 mètres (75e). Le match était plié ? Il n'en était rien.





Ce diable de Seferovic a redonné espoir à la Suisse d'une nouvelle tête puissante (3-2, 81e), et Gravanovic a mis dans le vent Kimpembe d'un crochet, avant d'ajuster admirablement Lloris (3-3, 90e). Tout était à refaire, et c'était terrible. La France a pourtant failli arracher dans la foulée la victoire mais quand Coman, d'une reprise au bout du bout, a envoyé le ballon sur la barre transversale (90e+4).





La prolongation a été irrespirable, marquée par la volonté de Coman de ne pas quitter le terrain, marquée aussi par des actions des deux côtés, à l'image de cette grosse occasion manquée par Mbappé (110e). Le sort de cette rencontre sensationnelle s'est décidé lors de la séance de tirs au but. La France n'en avait plus disputée depuis la finale de la Coupe du monde 2006, et elle s'était mal finie (1-1 a.p., 3-5 aux t.a.b.). Ce lundi soir, malheureusement, l'histoire s'est reproduite.