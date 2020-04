La FSBB passe à l’acte : Baba Tandian suspendu pour une durée de 10 années

C’est finalement acté ! La Fédération Sénégalaise de basketball (FSBB) passe à l’action en suspendant Baba Tandian, ancien président de ladite structure.





La Fédération sénégalaise de basketball vient d’écarter Baba Tandian de son chemin. Le tout nouveau président du Saint-Louis Basket Club et non moins ex-président de la FSBB vient d’être suspendu par les dirigeants actuels du basketball sénégalais. Selon le deuxième vice-président du SLBC, Seydina Ababacar Biteye, qui donne l’information sur son compte facebook, la commission de discipline de la fédération a finalement « décidé de suspendre Baba Tandian ».





Comme annoncé précédemment dans un de nos articles, reprenant un papier du Quotidien Sportif sénégalais RECORD, la FSBB a statué sur son cas, ce lundi. Et le verdict est lourd. Une suspension pour une durée de dix (10) années de toutes les activités liées au basketball, apprend-on. Les fédéraux reprochent ainsi à Tandian des « comportements de nature à salir l’honneur et la crédibilité de la FSBB », entre autres. Une décision incompréhensible en cette période où tous sont plus préoccupés par la pandémie du Coronavirus qui affecte notre pays.





Mais en attendant la confirmation officielle, cette décision pourrait être vue par certains comme un règlement de compte avec l’imprimeur qui, comme on le sait tous, n’a jamais été en odeur de sainteté avec l’actuelle équipe dirigeante du basketball sénégalais. Affaire à suivre !