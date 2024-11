[Analyse] La grosse erreur de Aliou Cissé finalement corrigée par Pape Thiaw

L'équipe nationale du Sénégal a visiblement digéré le "douloureux" départ d'Aliou Cissé. En 4 rencontres, Pape Thiaw et ses hommes ont remporté 4 matchs, marqué 8 buts pour aucun encaissé. Dans le fond, le sélectionneur intérimaire a corrigé ce qui apparaît aujourd'hui comme une erreur d'Aliou Cissé : l'utilisation d'Habib Diarra. Pape Thiaw ne s'est pas seulement limité à remettre le milieu de terrain de Strasbourg à sa place, mais a aussi corrigé ses courses et son jeu de positionnement. Analyse.





Le 15 mars dernier, Aliou Cissé convoque pour la première fois Habib Diarra, fils d'un ancien international sénégalais, mais considéré comme l'un des plus grands espoirs de l'Équipe de France (il a joué avec les Espoirs français). Lors du match face au Gabon, il remplace Pape Matar Sarr, au milieu, à la 73e minute. Face au Bénin, quelques jours plus tard, Diarra est titulaire, toujours au milieu, et jouera toute la partie. Ses débuts sont certes mitigés, mais Aliou Cissé semble avoir trouvé un nouveau joueur solide pour son entrejeu déjà très fourni.





Trois mois plus tard, Aliou Cissé le convoque, mais face à la concurrence démesurée au milieu de terrain, le sélectionneur d'alors choisit de faire jouer Habib Diarra comme piston. L'idée n'est pas mauvaise, car Habib Diarra a un énorme volume de jeu, est capable de multiplier les courses, mais aussi de s'intégrer au milieu dans les phases offensives, puisque Ismaila Sarr longe toujours la ligne lors des attaques placées. Dans plusieurs clubs européens, des grands entraîneurs ont tenté cette subtilité tactique, essayant de mettre un milieu de terrain comme latéral droit, seulement sur les phases défensives, pour ensuite l'intégrer au milieu en phase de possession, pour avoir le surnombre dans cette partie du terrain où quasiment tous les matchs se gagnent. Jack Hinshelwood, milieu de terrain de Brighton, a parfaitement joué ce rôle pour Roberto de Zerbi la saison dernière. Nuri Sahin de Dortmund l'a plusieurs fois testé cette saison avec Pascal Gross, tout comme Jurgen Klopp la saison dernière avec Trent Alexander Arnold. Mais c'est justement dans l'utilisation de ce poste semi-latéral / semi-milieu qu'Aliou Cissé commet sa première erreur.





Au lieu d'utiliser Habib Diarra dans les phases offensives dans l'entrejeu pour gonfler son milieu de terrain, l'ancien sélectionneur fait l'inverse, cantonnant Diarra sur l'aile, créant par là même un embouteillage inutile avec un Ismaila Sarr qui ne quittait jamais le couloir. Résultat, Habib Diarra semblait perdu. Ses capacités, pas utilisées à bon escient, deviennent peu à peu son défaut dans cette partie du terrain. Pourtant, le problème n'était pas le système tant décrié de Aliou Cissé, mais bien l'utilisation de ses joueurs. Pape Thiaw l'a même bien fait savoir en conférence de presse : "tous les systèmes ont gagné, tous ont perdu". La deuxième erreur de Aliou Cissé, plus flagrante encore, c'est d'avoir persisté avec ce schéma, avec Habib Diarra sur le couloir, sans modifications tactiques dans le fond.





Dès son arrivée, il faut le dire, Pape Thiaw n'a pas opéré de révolution avec Habib Diarra. Lors de son premier match en tant qu'intérimaire, Pape Thiaw a fait jouer Diarra comme latéral droit, lorsqu'il entre à la place de Formose Mendy. Certains diront qu'il n'avait pas confectionné la liste qu'Aliou Cissé avait déjà confirmé, et qu'il n'avait pas d'autres choix à sa disposition. Mais quelques jours plus tard, au match retour face au Malawi, Pape Thiaw titularise Habib Diarra comme ailier droit. Le Strasbourgeois fera un match très moyen, remplacé à la 59e. Pape Thiaw, lui aussi, commet la même erreur qu'Aliou Cissé, mais aura finalement le mérite d'avoir appris de son erreur.





Le déclic survient lors du match face au Burkina. Pape Thiaw fait certes entrer Habib Diarra sur le couloir droit à la place de Ismaila Sarr, mais opère en même temps un réajustement tactique. Contrairement aux matchs face au Malawi, Habib Diarra a pour consigne de s'insérer le plus souvent au milieu. Le joueur se recentre donc très souvent, fait plusieurs courses à l'intérieur du jeu pour ouvrir l'espace à son latéral Krépin Diatta. D'ailleurs, c'est sur une position centrale qu'il ouvre le score sur une belle frappe décroisée.





Ce mardi, face au Burundi, survient la vraie "révolution tactique" de Pape Thiaw avec Habib Diarra. Placé à droite d'un milieu à 3, Habib Diarra avait clairement pour idée de s'intercaler le plus souvent entre l'ailier droit Iliman Ndiaye et l'attaquant de pointe Chérif Ndiaye, et de prendre la profondeur le plus souvent pour percer la défense burundaise. Ce rôle, les Italiens l'ont nommé "Mezzala", ou communément "demi-ailier", et l'entraîneur qui l'utilise le plus aujourd'hui est Pep Guardiola, avec ses milieux qui viennent proposer des dédoublements intérieurs, alternativement aux dédoublements extérieurs que les latéraux classiques peuvent proposer.





Dès le début du match face au Burundi, Diarra tente plusieurs traversées avec des appels tranchants, souvent pas servi. Mais son jeu sans ballon avait surtout pour but de créer des espaces pour Iliman Ndiaye. Inversement, également, Habib Diarra a plusieurs fois pris le couloir droit, quand Iliman Ndiaye rentrait pour apporter du surnombre à l'intérieur de la surface. Enfin le rôle hybride qu'Aliou Cissé aurait dû offrir à Habib Diarra pour exploiter son potentiel !





Et au football, quand le travail est bien fait, ça paye. Habib Diarra a marqué deux buts quasiment identiques loin d'être fortuits. C'est l'aboutissement d'un travail tactique fait en amont, avec des consignes perceptibles même pour l'amateur de football. Et pour un joueur dont les principales capacités sont mises en exergue, les résultats suivent.





Le grand avantage de ce "mezzala", et qui explique pourquoi Pep Guardiola l'affectionne, est qu'il est très utile pour percer les équipes avec un bloc bas. Ce qui a d'ailleurs été le plus gros souci du Sénégal version Aliou Cissé. Perfectionné, et étendu à l'autre milieu du trio, ce poste pourrait être LA solution pour jouer face aux équipes resserrées.





Avec la montée en puissance de Habib Diarra, l'équipe du Sénégal gagne un joueur avec un profil rare. Le prochain sélectionneur aura à sa disposition un joueur à la fois bon sur le plan offensif grâce à son intelligence de jeu et ses déplacements, mais aussi capable de couvrir énormément de terrain pour aider en défense. Un luxe qui pourrait cependant s'avérer être un cadeau empoisonné, car pour faire jouer Habib Diarra, il faudra des choix forts et "sacrifier" un des nombreux milieux de qualité que compte l'équipe.