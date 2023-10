La grosse révélation de CR7 sur sa retraite

A 38 ans, Cristiano Ronaldo semble particulièrement en forme alors que la question de sa retraite peut légitimement se poser. Il y a quelques jours, la rumeur d'un CR7 souhaitant disputer la Coupe du monde 2026, à l'âge de 41 ans, avait enflé.







Mais le natif de Funchal commence à penser à la suite et fin de son immense carrière. En effet, questionné après la victoire de son équipe face à Damac (il a été buteur), il a évoqué son avenir, lui dont le contrat à Al Nassr se termine en juin 2025. C’est d’ailleurs à ce moment-là qu’il se décidera.





«Je continuerai à jouer cette saison et la prochaine comme je l’ai toujours fait, avec un maximum d’efforts et d’engagement, a-t-il affirmé. Ensuite, j’essaierai de comprendre les signaux de mon corps pour voir si je peux continuer ou non. J’ai 38 ans et je continue d’aider et d’être utile à l’équipe, cela me rend heureux. Je dois en être reconnaissant. C’est grâce à mon travail acharné que j’ai atteint le plus haut niveau, mais sans mon équipe, rien de tout cela n’aurait été possible ».