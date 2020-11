La guérison "étonnante”de Maradona: “Cela nous est déjà arrivé avec Diego”

Diego Maradona opéré avec succés

Diego Maradona, légende du football argentin, ne souffre d'aucune complication neurologique et connaît une guérison "étonnante" près de 24 heures après une opération d'un hématome à la tête, qui lui a valu un message de soutien d'une autre star argentine, Lionel Messi.





"Je viens de le voir, il est éveillé, de très bonne humeur. La guérison nous étonne, cela nous est déjà arrivé avec Diego", a déclaré son médecin personnel, le Dr Leopoldo Luque, à la clinique privée Olivos dans la ville du même nom de la banlieue nord de Buenos Aires, où Diego Maradona a été opéré mardi soir pendant plus d'une heure.





“Rester prudent”





"Mais il faut être prudent car nous sommes encore dans la période post-opératoire", a-t-il toutefois ajouté. "C'est évident qu'il n'a aucune complication neurologique. Il y a d'autres paramètres que nous attendons de pouvoir évaluer parce qu'il est encore très tôt, mais la guérison est excellente", a poursuivi le Dr Luque, sous les applaudissements des supporters venus apporter leur soutien au légendaire numéro 10 devant la clinique.





La star, âgée de 60 ans, avait été transférée à Olivos après une première hospitalisation, lundi, à La Plata, à 60 km au sud de la capitale pour des examens alors qu'il souffrait d'"anémie" et "était un peu déshydraté". Un scanner a détecté un hématome dans la tête. Sur les réseaux sociaux, l'autre étoile du foot argentin, Lionel Messi, lui a adressé mercredi un message de soutien: "Diego, toute la force du monde. Ma famille et moi, nous espérons te voir en bonne santé le plus tôt possible", a écrit l'attaquant du FC Barcelone.