La guerre à Gaza « fait mal dans tout le corps » à Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City

Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a déploré les énormes pertes civiles liées aux nombreux conflits en cours dans le monde, dont le conflit à Gaza.







Après avoir déploré les « milliers d'innocents et d'enfants tués au Soudan et en Ukraine notamment », Pep Guardiola s'est ému de la guerre à Gaza, qui lui « fait mal dans tout le corps ». Des mots prononcés par l'entraîneur de Manchester City à l'occasion de la remise d'un doctorat honorifique à l'Université de Manchester.

« Ce que nous voyons à Gaza est tellement douloureux. Que l'on soit clair, ce n'est pas une question d'idéologie, a ajouté Guardiola. Il ne s'agit pas de dire : " j'ai raison" ou " tu as tort". C'est simplement l'amour de la vie, l'attention portée à son voisin. » Le Catalan a été honoré lundi soir pour les bienfaits de sa fondation Guardiola Sala, ainsi que sa riche carrière sur le banc.





« Peut-être que nous pensons, en voyant des garçons et des filles de quatre ans tués par des bombes ou à l'hôpital, (...) que ce n'est pas notre problème. Oui, on peut penser cela, mais soyons prudents. Les enfants d'après seront les nôtres », a poursuivi l'entraîneur de 54 ans. « Désolé, mais quand je vois tous les matins les enfants de Gaza depuis le début de ce cauchemar, je vois mes propres enfants, Maria, Marius et Valentina, et j'ai très peur. »