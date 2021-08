La Juve s’enfonce en tombant à domicile ! (0-1)

La Juventus Turin a été une nouvelle fois mise à mal par le promu Empoli, et pire encore, devant son public. Après un match nul dimanche dernier, les hommes de Massimiliano Allegri ont cette fois concédé une défaite (0-1) face à Empoli. L'après Cristiano Ronaldo sera peut-être plus compliqué que prévu...







Si le public turinois de l'Allianz Stadium a répondu présent, c'est une autre histoire pour les joueurs sur le terrain. Malgré un début de rencontre largement à son avantage, la Juventus Turin n'a pas su concrétiser sa nette domination et a commis de nombreuses erreurs techniques qui coutent chères sur le plan comptable. Dès la 21ème minute, et contre le cours du jeu, les visiteurs prennent l'avantage grâce à un but à bout portant de Mancuso. Sur un tir du droit contré de Bajrami dans la surface de réparation, le ballon dégagé par Danilo, arrive jusqu'à Mancuso qui n'a plus qu'à terminer le travail. Empoli inscrit son but sur son seul tir cadré de la première période. C'est déjà le 3ème but encaissé en deux matchs pour les Juventini dans cette campagne de Serie A 2021-2022.





Un contenu décevant et un public mécontent





Suite à l'ouverture du score d'Empoli, se sont même les joueurs d'Aurelio Andreazzoli qui ont dominé les débats et créé du danger devant la cage du portier turinois. A la pause, la Juve ne passe pas loin de la correctionnelle et rentre aux vestiaires avec un but à rattraper, un moindre mal. Le public de l'Allianz Stadium a même fait part de son mécontentent en raccompagnant les joueurs sous de nombreux sifflets. Tout comme Massimiliano Allegri fou de rage, qui s'est empressé de rejoindre les vestiaires au coup de sifflet. La seconde période n'a pas forcément rassuré non plus. Les bianconeri, forcés de réagir, ont manqué de réalisme et de mordant pour inquiéter l'équipe d'Empoli qui a réalisé un match sérieux et appliqué avec plus d'envie que les Turinois. Malgré une réorganisation en 4-4-2, et plusieurs changements, notamment l'entrée de Morata, la Juventus Turin n'y arrive toujours pas et ne parvient pas à revenir au score, clairement en manque d'un numéro 9. L'entrée en jeu de Manuel Locatelli (66'), la nouvelle recrue, a tenté de sonner le révolte en tentant sa chance à plusieurs reprises mais quand ça veut pas... La rencontre se termine donc sur une défaite 0-1 et une treizième place qui inquiète.





Un début de saison et une semaine à oublier





Après le départ éclair de la star portugaise Cristiano Ronaldo, qui a quitté le navire pour s'offrir un retour mythique à Manchester United, la semaine cauchemardesque continue pour la Vieille Dame, orpheline de son attaquant phare. Avec un début de saison plus que poussif pour la Vieille Dame qui comptabilise 1 petit point après deux journées de Serie A. Un bilan très inquiétant. On sent une équipe peu en confiance, peu inspirée et des joueurs qui ont du mal à se trouver. Même Dybala, capitaine ce soir, qui devrait prendre ses responsabilités, ne l'a pas fait. Les distances entre les lignes et les positionnements hasardeux n'aidant pas non plus. On sent une équipe peu en confiance. La Ronaldo dépendance est-elle déjà réelle ? Il est encore trop tôt pour le dire mais il est certain que le Portugais laissera un vide en attaque.

Une trêve internationale qui va faire du bien

Après seulement deux journées de championnat, la trêve internationale tombe à pic ! Les joueurs en sélection devront faire le plein de confiance et revenir en forme pour le début de la Ligue des Champions. Quant aux autres, restés à Turin, le travail continue et les esprits doivent se remettre rapidement au travail. Côté mercato, l'attaquant Moise Kean doit s'engager ce dimanche avec les blancs et noirs et devrait être la dernière recrue estivale. A voir si les dirigeants turinois vont finir par recruter un ou deux éléments supplémentaires, suite à la déconvenue de ce soir. Affaire à suivre.

Du côté des Stats :





Empoli inscrit un but à la Juventus pour la première fois depuis janvier 2006, mettant fin à une série de cinq matchs sans un seul but contre les Bianconeri. (Opta Paolo)

300 - Juan Cuadrado joue ce soir son 300e match de Serie A, devenant seulement le troisième Colombien à atteindre ce cap après Iván Córdoba (323) et Cristián Zapata (311). (Opta Paolo)

La Juventus n'a remporté aucun de ses deux premiers matches de championnat, et ce, pour la troisième fois lors de ses 52 dernières campagnes de Serie A. (Opta Paolo)

Empoli a connu le succès contre la Juventus en Serie A pour la première fois depuis 1999, encore une fois 1-0.

C'est le premier but en Serie A de Leonardo Mancuso !