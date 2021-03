La Juventus éliminée par Porto après prolongations

Juventus éliminée par Porto

Le FC Porto s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après avoir éliminé la Juventus en prolongations. Le match s’est achevé sur un score de 3-2 pour les Italiens, mais les Portugais se qualifient grâce à leur succès 2-1 à l’aller.

Battue 2-1 à l’aller, la Juventus se compliquait la tâche en concédant un penalty, transformé par Sergio Oliveira, dès la 19e minute. Federico Chiesa remettait les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matchs par un doublé (49e et 63e). Entre les deux buts turinois, Mehdi Taremi laissait ses équipiers à dix, après deux cartes jaunes (54e). Le score n’évoluait plus et la rencontre se prolongeait aux prolongations.





En prolongations, Sergio Oliveira signait le 2-2 et plaçait Porto aux commandes sur l’ensemble des deux matchs d’un coup-franc à ras-de-terre (115e). Dans la foulée, Adrien Rabiot relançait le suspense d’une tête rageuse (117e). La Juventus avait besoin d’encore un but pour se qualifier, Porto gardant l’avantage sur les buts à l’extérieur. Il ne viendra pas.





Les ‘Bianconeri’ échouent pour la deuxième année consécutive en huitième de finale, après avoir été éliminé par Lyon au même stade de l’épreuve la saison passé. Le FC Porto de Sergio Conceicao, ancien joueur du Standard, rejoint le Borussia Dortmund, qualifié après son partage 2-2 contre Séville. Le Borussia s’était imposé 2-3 à Séville à l’aller.