La Juventus s'offre la Lazio grâce à Ronaldo et s'approche d'un nouveau scudetto

Cristiano Ronaldo , joueur Juventus

Dans le sillage de sa vedette Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé, la Juventus a fait un nouveau pas vers le titre en s'imposant contre la Lazio (2-1) lundi soir lors de la 34e journée de Serie A. Jordan Lukaku devait initialement prendre place sur le banc romain mais a finalement été envoyé en tribunes pour raisons disciplinaires, a écrit Sky Sport Italia, diffuseur du championnat.





Les deux équipes ont trouvé le poteau en première période avec Sandro pour la Vieille Dame à la 11e minute et Immobile pour la Lazio peu avant la mi-temps (44e). Dès le retour des vestiaires, les Turinois ont écopé d'un penalty pour une faute de main de Bastos à l'entrée du grand rectangle. D'un tir puissant, Ronaldo a fait 1-0 (51e). Trois minutes plus tard, CR7 a doublé l'avance des siens grâce à une offrande de Paulo Dybala à la suite d'une grossière erreur défensive adverse (2-0, 54e). Le Portugais de 35 ans est devenu le premier joueur de l'histoire à compiler 50 buts en Premier League, en Liga et en Serie A.





Après une transversale signée Ronaldo (66e), la Lazio est revenue dans le match grâce à l'inévitable Ciro Immobile. Après avoir subi une faute de Leonardo Bonucci, l'attaquant s'est fait justice afin de revenir à hauteur de Ronaldo au classement des buteurs (2-1, 83e). Le Portugais et l'Italien comptent chacun 30 buts au compteur. Contrairement à Jordan Lukaku, Silvio Proto était bien sur le banc de la Lazio lundi soir.